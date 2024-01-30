باتيلي لممثلي المنطقة الشرقية بلجنة «5+5»: مطلوب دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

حثَّ المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ممثلي المنطقة الشرقية باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على تكثيف جهودهم بهدف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس».

وقال باتيلي إنه أجرى اليوم في مدينة بنغازي مشاورات مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الشرقية، وناقش معهم المشهد الأمني والسياسي في ليبيا بما في ذلك التحديات الحالية.

وأضاف باتيلي أنه «حثهم على تكثيف جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، وشدد «على ضرورة قيام جميع القادة الليبيين بدعم المشاركة المتساوية لجميع الأقاليم في العمليات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بمستقبل البلاد».

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ويأتي لقاء باتيلي في إطار مساعيه الرامية لحشد الدعم للعملية السياسية التي تيِّسرها الأمم المتحدة، ومبادرته التي يتطلع من خلالها إلى جمع قادة المؤسسات الرئيسية على طاولة الحوار لبحث القضايا الخلافية التي تعوق تنفيذ العملية الانتخابية.

وقبل هذا اللقاء، التقى باتيلي اليوم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واجتمع أمس الإثنين مع قائد القيادة العامة المشير خليفة، لبحث المستجدات السياسية وحشد الدعم للاجتماع الخماسي المرتقب.