عقيلة صالح يطرح لـ«باتيلي» إمكانية دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء.. لكنه يحذر من العودة للمربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء، إنه «من الممكن دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء»، لكنه حذر من أن «فتح باب الحوار من جديد بشأن القوانين الانتخابية سيعيدنا إلى المربع الأول».

جاء ذلك خلال لقاء صالح مع باتيلي في بنغازي، حيث تناولت المحادثات «مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا»، وأكد صالح خلال اللقاء أن «القوانين الانتخابية صدرت وقابلة للتنفيذ وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها»، وفق بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

لقاء باتيلي وحفتر

جاء اللقاء بعد يوم واحد من محادثات أجراها قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع باتيلي، وقال حفتر «إن القيادة العامة تدعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي» وفق مكتب إعلام القيادة العامة. واستقبل حفتر أمس الإثنين باتيلي في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في مدينة بنغازي.

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ويوم الأحد، كان اجتماع باتيلي بأكثر من 20 ممثلًا عن الجهات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا بالعاصمة طرابلس الأحد، في إطار جهود البعثة الأممية لإشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب، في مساعي حل الأزمة المستعصية في ليبيا.

من جهته، رأى المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية أن المبادرة الخماسية التي أطلقها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وتمهيد الطريق صوب إجراء الانتخابات قد فقدت بريقها، وأشار إلى الحاجة إلى مبادرة سياسية جديدة. وقال التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني، إن «هناك حاجة إلى مبادرة سياسية جديدة، بمشاركة مباشرة من القوى الدولية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تضع في الاعتبار تنسيق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وكذلك تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على امتصاص الصدمات المناخية، والتكيف مع أزمة التغير المناخي».

من لقاء عقيلة صالح وباتيلي في بنغازي، 30 يناير 2024. (مجلس النواب)

من لقاء عقيلة صالح وباتيلي في بنغازي، 30 يناير 2024. (مجلس النواب)

من لقاء عقيلة صالح وباتيلي في بنغازي، 30 يناير 2024. (مجلس النواب)