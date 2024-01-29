جهاز تطوير المراكز الإدارية: نستهدف تجهيز 5 مستشفيات منها «الكفرة المركزي» قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس جهاز تنفيذ وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا إن الجهاز يستهدف تجهيز خمسة مستشفيات على مستوى البلاد قريبا منها مستشفى الكفرة المركزي.

جاء ذلك خلال لقاء تاكيتا مع عميد المجلس البلدي عبدالرحمن عقوب في العاصمة طرابلس، حيث أشاد عقوب بدور الجهاز في استكمال إنشاء المستشفى، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

إقامة 3 مدارس

وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل تنفيذ مشروع إقامة ثلاثة مدارس بالكفرة ضمن الخطة العامة على مستوى البلاد، إضافة إلى إدراج مدرسة رابعة في خطة العمل للعام الجاري.

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وأعرب عقوب عن تطلعات أهالي الكفرة لاستكمال المتبقي من طريق بوزريق - الكفرة، ووعده تاكيتا بإنجاز المسافة المتبقية عبر طرحها للتنفيذ في مناقصة محدودة.