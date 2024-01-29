خروج الوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق من الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين خروج الوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق من الخدمة، مشيرة إلى نفاد كمية الوقودة المشغلة لها .

وعبرت الشركة في بيان عن «الأسف لخروج الوحدة الغازية الأولى من الخدمة رغم المجهودات المبذولة لاستقرار الشبكة الكهربائية في عموم البلاد إلا أنه أمر خارج عن إرادة الشركة».

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى «توقف تزويد المحطة بأية إمدادات جديدة من الوقود اللازم لتشغيلها»، مخلية مسؤوليتها مجددا «مما قد يترتب عن ذلك من تراجع في الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين».