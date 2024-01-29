مداهمة موقع لتخزين وتهريب الوقود في رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت قوة أمنية كمية من الوقود خلال مداهمة موقع لتخزين وتهريب المحروقات في منطقة رأس لانوف.

ووردت معلومات إلى مركز شرطة رأس لانوف مفادها استخدام أحد الأماكن بنطاق الاختصاص للمركز في عملية تخزين الوقود المهرب، حسب بيان مديرية أمن رأس لانوف على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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وتشكلت قوة من قسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي بالمديرية وأجهزة أمنية أخرى، حيث داهمت المكان وضبطت كمية من الوقود، وجرى تسليمها إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية.