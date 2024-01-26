ضبط 10 آلاف لتر بنزين قبل تهريبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الجمعة ضبط نحو 10 آلاف لتر من البنزين قبل تهريبها في الدروب الصحراوية.

وتمكنت الدوريات الصحراوية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة بجهاز حرس الحدود من ضبط عدد من المركبات الآلية المعدة لتهريب الوقود، فيما بلغت كمية الوقود التي كانت على متنها نحو 10 آلاف لتر بنزين.

تأمين محطات الوقود بشرق الجبل

كما أشارت الوزارة إلى قيام الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن شرق الجبل بتأمين محطات الوقود التي تتولى توزيع الديزل (النافطة) داخل نطاق المديرية، وذلك لضمان التوزيع العادل على السائقين.

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وشددت الوزارة على صدور تعليمات بضرورة تأمين محطات الوقود وضمان العدالة في توزيع الوقود على أصحاب الشاحنات وسيارات النقل.

والأحد الماضي أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طربلس العسكرية ضبط «قوافل من الشاحنات تحمل الوقود المهرَّب» و«سيارات محملة بالمهاجرين غير القانونيين» في عدة كمائن بالصحراء الليبية.

الوقود المضبوط قبل تهريبه (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)