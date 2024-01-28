الجامعة العربية ترحب بقرار ليبيا الانضمام لدعوى مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين، السبت، بإعلان ليبيا الانضمام للفريق القانوني لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأن مجلس الجامعة عقد اجتماعًا على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته غير العادية، وذلك لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بناء على طلب من فلسطين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المندوبين الدائمين رحبوا خلال الاجتماع بانضمام ليبيا للفريق القانوني لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي.

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المنفي: ليبيا ستواصل دورها تجاه الشعب الفلسطيني

والجمعة، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا ستواصل دورها في تقديم الدعم والمساندة مع الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قِبل جنوب أفريقيا، وتقديم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم، دعا أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، المستشار بشير الهوش، رئيس إدارة القضايا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للانضمام إلى الدعوى القضائية المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار الهوش، في خطاب، إلى طلب رسمي من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في 17 يناير الجاري بالانضمام إلى الدعوى الهادفة إلى محاسبة الاحتلال على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري ضد الفلسطينيين.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارًا يدعو إلى ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.