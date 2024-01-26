المنفي يرحب بقرار العدل الدولية ضد «إسرائيل»: سنقدم مرافعتنا أمام المحكمة 22 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة والداعي إلى ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال المنفي في بيان اليوم: «سنواصل دورنا في تقديم الدعم والمساندة مع إعلان عزمنا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا وتقديم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين».

وينص حكم المحكمة على أنه «يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة بغرض توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لمواجهة الظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة».

المنفي: القرار يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن قرار المحكمة الصادر اليوم يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية من أجل تنفيذه، مضيفا أن القرار انتصار للإنسانية والقانون، ويجب أن يكون أساسًا للوقف الفوري لإطلاق النار. فهو وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير التي تقوم بها آلة العدوان الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والبنية التحتية ودور العبادة.

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وأضاف «هذه خطوة مهمة نحو العدالة الدولية وتدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار 75 عامًا».