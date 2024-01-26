«حكومة الوحدة الوطنية» تشيد بموقف العدل الدولية ضد الاحتلال: قرار تاريخي ونتمنى من مجلس الأمن تأييده

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بـ«القرار التاريخي والعادل الذي أصدرته محكمة العدل الدولية» في القضية المقامة من جنوب أفريقيا أمام المحكمة لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وينص حكم المحكمة على أنه «يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة بغرض توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لمواجهة الظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة».

وأثنت الوزارة في بيان اليوم الجمعة على موقف المحكمة معتبرة أن القرار «خطوة في اتجاه التحقيق الكامل للعدالة القضائية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني»، مشيرة إلى تطلعها إلى أن تأمر المحكمة في المستقبل القريب بالوقف الكامل لإطلاق النار وجميع الأعمال العدائية.

قرار العدل الدولية يعري جرائم الاحتلال

واعتبرت الوزارة أن القرار الصادر عن المحكمة تطرق إلى «ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصفة عامة طيلة سنوات الاحتلال وفي غزة بصفة خاصة منذ السابع من أكتوبر من العام المنقضى من الإبادة الجماعية على يد الاحتلال الصهيوني».

ودعا البيان إلى تحصين جريمة الإبادة الجماعية ضد امتياز حق النقض- الفيتو- الممنوح لأعضاء مجلس الأمن الدولي عن تطبيق الجزاءات الدولية ضد منتهكي هذه القاعدة.

وأضاف: «نتطلع إلى اتخاذ المجلس قرارا عاجلا يؤيد فيه قرار المحكمة وأن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذه»، مشيرا إلى أن جريمة الإبادة من القواعد العامة للقانون الدولي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

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جنوب أفريقيا تنتصر لغزة ضد تل أبيب

وصباح اليوم، حكمت محكمة العدل الدولية لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بعدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وقالت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم إن الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة على «إسرائيل» في غزة، ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقالت المحكمة إنه ينبغي على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وشددت على «إسرائيل» ضرورة الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع.