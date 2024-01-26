قيادي بـ«حماس»: قرارات محكمة العدل تسهم في عزل «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة «حماس» في الخارج، سامي أبو زهري، إن قرارات محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل «إسرائيل»، وفضح جرائمها في غزة.

ودعا في تصريح إلى وكالة «رويتررز»، اليوم الجمعة، إلى تنفيذ قرارات المحكمة، التي تشمل إجراءات طارئة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بعدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر.

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وقالت المحكمة إنه ينبغي على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وشددت المحكمة، في جلستها التي عقدت اليوم، على «إسرائيل» بضرورة الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع.