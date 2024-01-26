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السعودية تعرب عن تأييدها لقرار «العدل الدولية».. وتدعو إلى محاسبة «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 08:52 مساء
السعودية تعرب عن تأييدها لقرار «العدل الدولية».. وتدعو إلى محاسبة «إسرائيل»
وزارة الخارجية السعودية. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت السعودية اليوم الجمعة إلى محاسبة «إسرائيل»، في معرض تأييدها لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة الدولة العبرية ببذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن «تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

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