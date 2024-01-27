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قضاة ليبيا يستعدون للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام «العدل الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 05:01 مساء
قضاة ليبيا يستعدون للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام «العدل الدولية»
مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، المستشار بشير الهوش، رئيس إدارة القضايا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للانضمام إلى الدعوى القضائية المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار الهوش، في خطاب، إلى طلب رسمي من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في 17 يناير الجاري بالانضمام إلى الدعوى الهادفة إلى محاسبة الاحتلال على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري ضد الفلسطينيين.

وشدد الخطاب الموجه إلى رئيس إدارة القضايا، الصادر في 22 يناير الجاري، على ضرورة العمل على توفير الدعم والمساندة القانونية لجنوب أفريقيا في هذه الدعوى.

المنفي: سنقدم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير
قبل ذلك، رحب المنفي بقرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس، والداعي إلى ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال المنفي في بيان: «سنواصل دورنا في تقديم الدعم والمساندة مع إعلان عزمنا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قِبل جنوب أفريقيا، وتقديم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين».

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ونص حكم المحكمة على أنه «يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة بغرض توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية، لمواجهة الظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة».

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