حماد يعين الشلماني مديرًا لمصلحة الضرائب وأوحيدة نائبا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قرارًا بتعيين الدكتور سراج عيسى بالقاسم الشلماني مديرًا عامًا لمصلحة الضرائب، وعبد العزيز عبد الله عثمان أوحيدة نائبًا له.

جاء ذلك في قرار رقم 490 للعام 2023، نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» اليوم السبت.

وفي 18 أكتوبر 2022، طالب حماد بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب آنذاك، مصلحة الضرائب بتحويل جميع إيراداتها إلى حسابات الوزارة في المصرف المركزي في بنغازي، والتنبيه بذلك على كافة الإدارات التابعة لها.

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صدام حماد والمبروك

وفي الأول من يناير الجاري، طلب حماد من النائب العام رفع «الدعوى الجنائية» ضد وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك، وذلك على خلفية معارضة الأخير لتكليف اللواء عادل العوامي مديرا موقتا لمصلحة الجمارك الصادر عن حماد.

وسبق أن كلف حماد، عندما كان وزيرا للتخطيط والمالية بالحكومة المكلفة اللواء عادل العوامي موقتا بمهام مدير عام مصلحة الجمارك، وذلك بموجب قرار رقم (29) لسنة 2022.