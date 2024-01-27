الدبيبة يتفقد أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعمال صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي مساء اليوم السبت.

وواصل العمال تجهيز المقاعد ومحيط أرضية الملعب خلال الزيارة، فيما بدأ فرش العشب الصناعي للملعب منذ ثلاثة أيام.

وسأل الدبيبة المسؤولين الفنيين عن تجهيز الملعب حول الأعمال التي تجرى به، مشددا على ضرورة الاهتمام بالملعب حتى لا يستهلك العشب، وذلك من أجل الشباب الليبي، مشددا على ضرورة أن يكون الملعب على مستوى عالمي ويتيح لليبيين مشاهدة مباريات كالتي يشاهدونها لكبرى الأندية العالمية.

وقال المسؤولون في الملعب إن العشب الذي يجري تركيبه هو الأفضل في العالم، وهو شبيه بالعشب الموجود في ملعب البرنابيو المملوك لنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

موعد الافتتاح مؤجل..

وفي بداية ديسمبر الماضي، أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وصول نسبة الإنجاز في مشروع ملعب طرابلس الدولي إلى نحو 75%.

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وأعلنت حكومة الدبيبة في يوليو الماضي أن الملعب سيجرى افتتاحه في نهاية العام 2023؛ دون أن يتحقق ذلك.

الانتهاء من مقاعد المشجعين وأبراج الإنارة

وفي يوليو، قالت حكومة الدبيبة إن الملعب شهد تنفيذ أعمال إزالة وإعادة تنفيذ مداخل الجمهور، مع تركيب القواعد الخرسانية الخاصة بأبراج الإنارة المعدنية ومقاعد الجمهور.

وقبل هذه الزيارة تفقد الدبيبة الملعب في يوليو الماضي للوقوف على أعمال الصيانة، مشددا على ضرورة جاهزيته للمباريات المحلية والدولية.

من زيارة الدبيبة لملعب طرابلس الدولي، 27 يناير 2024 (منصة حكومتنا)

ملعب طرابلس الدولي في 27 يناير 2024 (منصة حكومتنا)

من زيارة الدبيبة لملعب طرابلس الدولي، 27 يناير 2024 (منصة حكومتنا)

ملعب طرابلس الدولي في 27 يناير 2024 (منصة حكومتنا)

الدبيبة خلال تفقده صيانة ملعب طرابلس الدولي، 27 يناير 2024 (منصة حكومتنا)

الدبيبة خلال تفقده صيانة ملعب طرابلس الدولي، 27 يناير 2024 (منصة حكومتنا)