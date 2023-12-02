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جهاز تنمية المراكز الإدارية: 75% نسبة الإنجاز بملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 12:06 صباحا
جهاز تنمية المراكز الإدارية: 75% نسبة الإنجاز بملعب طرابلس الدولي
ملعب طرابلس الدولي، 30 نوفمبر 2023 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)
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أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وصول نسبة الإنجاز بمشروع ملعب طرابلس الدولي إلى نحو 75%، الذي قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في يوليو الماضي إنه سيجري افتتاحه بنهاية العام 2023.

وقال الجهاز إن مديره إبراهيم تاكيته قام بجولة ميدانية للملعب الخميس للاطلاع على أعمال صيانة وتجهيز الملعب، مضيفا أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بـ«ضرورة تطوير عدد من المدن الرياضية في ليبيا وفق المواصفات الدولية المعتمدة».

شارك في الزيارة مدير الإشراف والشؤون الفنية بالجهاز إبراهيم المبقع ومنسق مشروعات الرياضة عبدالحكيم معيتيق وعدد من مهندسي الشؤون الفنية.

- بالصور: حكومة الوحدة الوطنية تكشف مستجدات تطوير وصيانة ملعب طرابلس الدولي

إنشاء مداخل للملعب وتركيب مقاعد للجمهور
وفي يوليو قالت حكومة الدبيبة إن الملعب شهد تنفيذ أعمال إزالة وإعادة تنفيذ مداخل الجمهور مع تركيب القواعد الخرسانية الخاصة بأبراج الإنارة المعدنية والمقاعد.

وفي أبريل زار الدبيبة الملعب للوقوف على أعمال الصيانة، مشددا على ضرورة جاهزيته للمباريات المحلية والدولية.

ملعب طرابلس الدولي، 30 نوفمبر 2023 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)
ملعب طرابلس الدولي، 30 نوفمبر 2023 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)
ملعب طرابلس الدولي، 30 نوفمبر 2023 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)
ملعب طرابلس الدولي، 30 نوفمبر 2023 (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)
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