بالصور: حكومة الوحدة الوطنية تكشف مستجدات تطوير وصيانة ملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، استمرار العمل في صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي.

وقالت الحكومة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أعمال صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي تأتي ضمن خطة «عودة الحياة».

الأعمال المنفذة في ملعب طرابلس الدولي

وأضافت الحكومة، أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ أعمال إزالة وإعادة تنفيذ مداخل الجمهور إلى ملعب طرابلس الدولي، وكذلك القيام بتركيب القواعد الخرسانية الخاصة بأبراج الإنارة المعدنية، كما جرى تركيب مقاعد الملعب.

يذكر أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، قام بزيارة تفقدية مطلع شهر أبريل الماضي إلى ملعب طرابلس الدولي وملعب النهر الصناعي، للوقوف على سير آخر أعمال الصيانة والتطوير الجارية فيهما.

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وخلال الزيارة شدد الدبيبة على ضرورة استكمال الملعبين ليكونا جاهزين لاستقبال المباريات المحلية والدولية، والتركيز على الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.

وقد أكد الاستشاري أن ملعب طرابلس الدولي سيكون جاهزًا نهاية العام الجاري.

أعمال التطوير والصيانة الجارية في ملعب طرابلس الدولي (الإنترنت: حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

أعمال التطوير والصيانة الجارية في ملعب طرابلس الدولي (الإنترنت: حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

أعمال التطوير والصيانة الجارية في ملعب طرابلس الدولي (الإنترنت: حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

أعمال التطوير والصيانة الجارية في ملعب طرابلس الدولي (الإنترنت: حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

أعمال التطوير والصيانة الجارية في ملعب طرابلس الدولي (الإنترنت: حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

أعمال التطوير والصيانة الجارية في ملعب طرابلس الدولي (الإنترنت: حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)