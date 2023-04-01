بالصور.. «الدبيبة» يتفقد أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم، رفقة وكيل وزارة الرياضة جمال بونوارة زيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي.

واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى شروح تفصيلية من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدو أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، حسب ما نشر عبر صفحة حكومة الوحدة الوطنية بـ«فيسبوك».

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وشدد الدبيبة خلال الزيارة على ضرورة استكمال الملعبين ليكونا جاهزين لاستقبال المباريات المحلية والدولية، والتركيز على الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.

موعد افتتاح الملعب

وأفاد مدير مشروع صيانة وتطوير ملعب النهر أن الملعب سيكون جاهزاً في منتصف يونيو القادم بعد استكمال أعمال التوريدات اللازمة.

كما أكد الاستشاري أن ملعب طرابلس الدولي سيكون جاهزاُ نهاية العام الجاري.

جانب من زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة لملعب طرابلس الدولي، 1 إبريل 2023.. (الإنترنت)

جانب من أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي، 1 إبريل 2023.. (الإنترنت)

جانب من أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي، 1 إبريل 2023.. (الإنترنت)

جانب من أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي، 1 إبريل 2023.. (الإنترنت)

جانب من أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي، 1 إبريل 2023.. (الإنترنت)

جانب من أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي، 1 إبريل 2023.. (الإنترنت)