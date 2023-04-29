«في التسعين» يكشف: ملعب طرابلس سيكون جاهزا لاستقبال إياب دوري 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المهندس المشرف على أعمال صيانة ملعب طرابلس عبد الحكيم معيتيق في اتصال هاتفي خلال برنامج «في التسعين» الذي تبثه قناة الوسط «WTV» أن الملعب سيجري تسليمه إلى الجهات المختصة في نهاية شهر ديسمبر المقبل، ليكون جاهزًا لاستقبال مباريات مرحلة الإياب من الدوري الجديد، وكذلك مباريات المنتخب الوطني.

وأوضح معيتيق أن جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ أعمال الصيانة بالملعب تتكاتف فيما بينها لإنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني الموضوع، مشيرًا في الوقت نفسه أن الإدارات المختصة بالتمويل قدمت تطمينات بشأن استمرار التدفق المالي لتيسير سير العملية، وضمان انتهائها في موعدها، وسيكون الملعب بسعة 45 ألف متفرج، والذي ستنتهي فيه الأعمال الرئيسية في نهاية شهر أغسطس المقبل، على أن تختتم كامل الأعمال بنهاية العام.

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وتابع عبدالحكيم معيتيق: «أجزاء الخرسانة تجري وفق المواصفات القياسية المحددة، والعملية نفسها تسير وفق الجدول المحدد، فيما ستنتهي الأعمال جميعها في نهاية العام».

أرضية الملعب

وأعلن المهندس المشرف على أعمال الصيانة خلال المداخلة الهاتفية مع قناة الوسط أن شركتين واحدة إيطالية وأخرى تركية لهما تاريخ طويل من العمل في الملاعب الأوروبية، يتنافسان للحصول على حق تنفيذ أرضية الملعب، والتي حددت اللجنة المختصة رغبتها في زراعتها بالعشب «الهجين»، وهو أحدث أنواع عشب الملاعب.

وأوضح معيتيق أن الاختيار سيقع على إحدى الشركتين بناء على ما تقدمه الشركة من خدمات ما بعد التنفيذ، من صيانة لأرضية الملعب، وتقديم رعاية وتدريب لكوادر ليبية من أجل صيانة العشب مستقبلا، وكذلك توريد البذور والأسمدة الأفضل.

الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة

وأجرى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة في الأول من إبريل الماضي، رفقة وكيل وزارة الرياضة جمال بونوارة زيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي.

وشدد الدبيبة خلال الزيارة على ضرورة استكمال الملعبين ليكونا جاهزين لاستقبال المباريات المحلية والدولية، والتركيز على الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.