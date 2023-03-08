بالصور.. آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت شركة الدعم القابضة المسؤولة عن تجديد ملعب طرابلس الدولي «عبر صفحتها بفيسبوك»، صورًا جديدة توضح ما وصلت إليه أعمال الصيانة، مؤكدة استمرار العمل في الموقع حتى الانتهاء في الموعد المحدد.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى تركيب جميع المقاعد في المدرجات العلوية داخل الملعب، كما أن العمل جارٍ على تركيب البلاطات الخاصة بالمدرجات السفلية للملعب.

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وأردفت الشركة: «جرى الانتهاء من أعمال الكهرباء الخاصة بغرف تغيير الملابس بالإضافة إلى أعمال الرخام، وفقًا للبنود الموضوعة مع الجدول الزمني المعمول به».

متابعة مستجدات العمل

وتابعت في منشورها: «جرى صب الخرسانة وتركيب الحديد الخاص بالسياج الخارجي للملعب، وأيضًا الانتهاء من أعمال صب الحاجز الخارجي الخاص بالمستوى الثاني للملعب بالكامل».

واختتمت الشركة في بيانها، أنها تعمل بجهود كبيرة وتبذل أقصى مجهوداتها لإنهاء العمل في الوقت المحدد والمناسب.

آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس الدولي، 8 مارس 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)

آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس الدولي، 8 مارس 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)

آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس الدولي، 8 مارس 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)

آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس الدولي، 8 مارس 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)

آخر أعمال التجديد في ملعب طرابلس الدولي، 8 مارس 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)