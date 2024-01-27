  • Alwasat News
Atwasat

مناقشات اقتصادية وسياسية في ختام زيارة اللافي اليابان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 11:13 صباحا
مناقشات اقتصادية وسياسية في ختام زيارة اللافي اليابان
لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
WTV_Frequency

شارك عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في محادثات سياسية واقتصادية مع مسؤولين يابانيين في ختام زيارته اليابان، التي بدأت الأربعاء الماضي.

فمع رئيس رابطة الصداقة البرلمانية الأفريقية - اليابانية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الياباني، دار نقاش اللافي وعضو مجلس النواب أيمن سيف النصر حول تعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع عودة الفعاليات الاقتصادية والشركات اليابانية لليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

كما التقى اللافي أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة «جايكا» الحكومية المعنية بتنسيق جهود الحكومة اليابانية لدعم بناء السلام في دول العالم، وذلك بحضور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، ووزير النفط والغاز محمد عون.

الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا
عقد المنتدى الاقتصادي الياباني الليبي في طوكيو بحضور اللافي
اللافي يستعرض تطورات العملية السياسية والمصالحة مع القائم بالأعمال الياباني

وشملت لقاءات اللافي رئيس مؤسسة «ساساكوا» للسلام الحكومية، اتسوشي سونامي، الذي أكد تقديم الدعم الفني والاستشاري لليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وزار اللافي أيضًا مقر السفارة الليبية بطوكيو، وبيت الضيافة الليبي.

اللافي يزور اليابان على رأس وفد وزاري
ووصل اللافي إلى اليابان، الأربعاء، رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في زيارة عمل رسمية، حيث التقوا وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وأهمية المضي بها قدما نحو آفاق أوسع، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بما يخدم المصالح المشترك للبلدين والشعبين.

كما شارك الوفد الوزاري في المنتدى الاقتصادي الياباني - الليبي، الذي انعقد في معهد اقتصادات الطاقة بطوكيو. وقال اللافي، في كلمته، إن ليبيا تتجه نحو الاستقرار منذ وقف إطلاق النار العام 2020، معربا عن أمله تنشيط العلاقات الاقتصادية مع اليابان، حسب بيان الخارجية اليابانية على موقعها الإلكتروني.

لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير

هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو

رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب

شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين ...
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة

مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة
شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب

شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب
يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين

يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين
السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون

السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون
روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات

روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل

أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل
محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما

رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»

فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»
قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%

قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011

استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا

شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشرطة النسائية تداهم أوكارا للتسول وتعاطي المخدرات في بنغازي
الشرطة النسائية تداهم أوكارا للتسول وتعاطي المخدرات في بنغازي
ضبط مطلوب في قضية إطلاق نار على مواطن بصبراتة
ضبط مطلوب في قضية إطلاق نار على مواطن بصبراتة
حالة الطقس في ليبيا (السبت 27 يناير 2024)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 27 يناير 2024)
ضبط سيارة مسروقة في طرابلس
ضبط سيارة مسروقة في طرابلس
مناقشات اقتصادية وسياسية في ختام زيارة اللافي اليابان
مناقشات اقتصادية وسياسية في ختام زيارة اللافي اليابان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
المزيد
غلق محل خضراوات في سرت لبيعه سلعا منتهية الصلاحية
غلق محل خضراوات في سرت لبيعه سلعا منتهية الصلاحية...
«الأرصاد»: كتلة هوائية باردة على معظم المناطق غدا
«الأرصاد»: كتلة هوائية باردة على معظم المناطق غدا...
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة...
مناقشات اقتصادية وسياسية في ختام زيارة اللافي اليابان
مناقشات اقتصادية وسياسية في ختام زيارة اللافي اليابان...
ضبط سيارة مسروقة في طرابلس
ضبط سيارة مسروقة في طرابلس...
المزيد