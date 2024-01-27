مناقشات اقتصادية وسياسية في ختام زيارة اللافي اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في محادثات سياسية واقتصادية مع مسؤولين يابانيين في ختام زيارته اليابان، التي بدأت الأربعاء الماضي.

فمع رئيس رابطة الصداقة البرلمانية الأفريقية - اليابانية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الياباني، دار نقاش اللافي وعضو مجلس النواب أيمن سيف النصر حول تعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع عودة الفعاليات الاقتصادية والشركات اليابانية لليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

كما التقى اللافي أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة «جايكا» الحكومية المعنية بتنسيق جهود الحكومة اليابانية لدعم بناء السلام في دول العالم، وذلك بحضور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، ووزير النفط والغاز محمد عون.

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وشملت لقاءات اللافي رئيس مؤسسة «ساساكوا» للسلام الحكومية، اتسوشي سونامي، الذي أكد تقديم الدعم الفني والاستشاري لليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وزار اللافي أيضًا مقر السفارة الليبية بطوكيو، وبيت الضيافة الليبي.

اللافي يزور اليابان على رأس وفد وزاري

ووصل اللافي إلى اليابان، الأربعاء، رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في زيارة عمل رسمية، حيث التقوا وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وأهمية المضي بها قدما نحو آفاق أوسع، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بما يخدم المصالح المشترك للبلدين والشعبين.

كما شارك الوفد الوزاري في المنتدى الاقتصادي الياباني - الليبي، الذي انعقد في معهد اقتصادات الطاقة بطوكيو. وقال اللافي، في كلمته، إن ليبيا تتجه نحو الاستقرار منذ وقف إطلاق النار العام 2020، معربا عن أمله تنشيط العلاقات الاقتصادية مع اليابان، حسب بيان الخارجية اليابانية على موقعها الإلكتروني.

لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)

لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)

لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)

لقاءات الوفد الوزاري برئاسة اللافي في اليابان، 27 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)