اللافي يستعرض تطورات العملية السياسية والمصالحة مع القائم بالأعمال الياباني

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع القائم بالأعمال في السفارة اليابانية لدى ليبيا ماساكي أماديرا، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وخطوات المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، باعتبار اليابان عضوًا في مجلس الأمن الدولي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء اللافي مع القائم بالأعمال الياباني الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

- اليابان تفتح سفارتها في طرابلس

- افتتاح السفارة اليابانية في طرابلس

وذكر المكتب الإعلامي أن القائم بالأعمال في السفارة اليابانية لدى ليبيا، قدم إحاطة للافي عن خطوات استئناف السفارة اليابانية، لممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

وأعلنت سفارة اليابان لدى ليبيا، أمس الإثنين، إعادة فتح مكتبها في طرابلس ومباشرة عملها من الأراضي الليبية. وقالت في بيان إن اليابان عاودت نشاطها الدبلوماسي في ليبيا بعد انقطاع منذ العام 2014، حسب ما جاء عبر صفحتها على «فيسبوك».