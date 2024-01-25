عقد المنتدى الاقتصادي الياباني الليبي في طوكيو بحضور اللافي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عقد المنتدى الاقتصادي الياباني الليبي في معهد اقتصاديات الطاقة بطوكيو، بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وقال اللافي، في كلمة خلال المنتدى أمس الأربعاء، إن ليبيا تتجه نحو الاستقرار منذ وقف إطلاق النار العام 2020، معربا عن أمله في تنشيط العلاقات الاقتصادية مع اليابان، حسب بيان الخارجية اليابانية على موقعها الإلكتروني.

وأكد السفير الياباني إلى ليبيا نيمورا أن إعادة فتح السفارة في طرابلس للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، يعطي زخما لتنشيط العلاقات الثنائية، لا سيما العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن عقد المنتدى الاقتصادي يأتي لدعم الزخم الجديد نحو تعزيز العلاقات.

وضع قطاع النفط والغاز في ليبيا

بعد ذلك، تحدث وزير النفط والغاز محمد عون عن الوضع الحالي لقطاع النفط والغاز والطاقة، وتوسع الشركات الأجنبية، كما ألقى المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور كلمة بخصوص تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وقدم ممثلو الشركات اليابانية الحاضرون في المنتدى توضيحات حول جهود الشركات ومخاوفها في ليبيا، وتبادلت الآراء مع مسؤولين حكوميين ليبيين، إضافة إلى ذلك أعربت الشركات اليابانية عن أملها في أن يتحسن الوضع الأمني حتى يتمكنوا من السفر إلى ليبيا.

يشار إلى أن اللافي وصل إلى اليابان أمس رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في زيارة عمل رسمية، حيث التقوا وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية المضي بها قدما نحو آفاق أوسع، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بما يخدم المصالح المشترك للبلدين والشعبين.