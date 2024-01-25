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الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 04:58 مساء
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا
من لقاءات رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي طوكيو مع مسؤولين يابانيين، 25 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
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قال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية إن بلاده ترى «بعض التعافي في الوضع الأمني المحلي في ليبيا»، وذلك في تصريح خلال زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي طوكيو.

والتقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اللافي في طوكيو، واتفقا على العمل على تعزيز العلاقات اليابانية - الليبية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي وفق ما نقلت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس. وجاء الاتفاق بعد أن أعادت اليابان فتح سفارتها في ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر حيث كانت السفارة مغلقة منذ عام 2014.

كاميكاوا تؤكد دعم اليابان للاستقرار في ليبيا
وأعربت كاميكاوا خلال لقائهما عن دعم اليابان للاستقرار في ليبيا، فيما أعرب اللافي عن أمله في توسيع التعاون مع اليابان. كما ناقشا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي فقد جرى بحث «تنسيق المواقف الدولية بين بعثات البلدين في المحافل الدولية، ومن بينها الموقف الليبي الثابت من القضية الفلسطينية، وتنسيق دعم الحكومة اليابانية لجهود بناء السلام في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وعودة الشركات اليابانية للعمل في ليبيا، ورفع حظر سفر المواطنين اليابانيين إلى ليبيا».

وقد افتتح اللافي صباح أمس الأربعاء المنتدى الاقتصادي الليبي الياباني الأول الذي شهد عددا من الفعاليات الاقتصادية، وشارك فيه مدراء الشركات اليابانية في عدة قطاعات، على رأسها قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة، حيث أعرب المشاركون عن رغبتهم في العودة للمساهمة في النشاط الاقتصادي في ليبيا.

- عقد المنتدى الاقتصادي الياباني الليبي في طوكيو بحضور اللافي 
- باتيلي: القائم بالأعمال أبلغني بوصول سفير اليابان إلى ليبيا
- اللافي يستعرض تطورات العملية السياسية والمصالحة مع القائم بالأعمال الياباني

وفي وقت سابق، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن القائم بالأعمال الياباني أبلغه بوصول سفير بلاده إلى ليبيا، متطلعا لمواصلة التعاون معه. وأوضح باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس» أنه استقبل القائم بأعمال سفارة اليابان في ليبيا ماساكي أماديرا. وناقش الطرفان «أهمية عملية حوار شاملة لإنهاء الجمود السياسي وإجراء الانتخابات وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا».

وفي 16 يناير الجاري، أعلنت سفارة اليابان لدى ليبيا إعادة فتح مكتبها في طرابلس، موضحة أن السفارة ستعود للعمل بحجم وأنشطة محدودين في الوقت الراهن، حيث سيجرى إكمال إجراءات التأشيرة بسفارات اليابان وقنصلياتها العامة في تونس أو مصر أو تركيا، متعهدة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

من لقاءات رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي طوكيو مع مسؤولين يابانيين، 25 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي طوكيو مع مسؤولين يابانيين، 25 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي طوكيو مع مسؤولين يابانيين، 25 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي طوكيو مع مسؤولين يابانيين، 25 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي طوكيو مع مسؤولين يابانيين، 25 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي طوكيو مع مسؤولين يابانيين، 25 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
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