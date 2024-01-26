ضبط شاب متهم بسرقة سيارة في منطقة السلماني ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة مركبة مواطن في نطاق مركز شرطة الصابري، بعد 24 ساعة فقط من تلقى شكوى بالسرقة.

وأوضحت المديرية أنها استجابت لشكوى مواطن ضد مجهول قام بسرقة مركبته الآلية من أمام مقهى الديوانية بمنطقة السلماني.

وأصدر رئيس مركز شرطة الصابري، العميد امحمد إبريك، تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة المطلوبة، فخرج أعضاء التحريات للبحث، وتوصلوا إلى معلومات بأن المركبة المسروقة شوهدت بعدة أماكن من اختصاص مركز شرطة الصابري.

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شاب لم يكمل العشرين متهم بسرقة السيارة

بعد ذلك، تمكن أعضاء التحريات من ضبط المركبة المطلوبة، وكان بها السارق، الذي جرى الانتقال به إلى المركز. وبالاستدلال، اتضح أنه شاب من مواليد العام 2006.

واعترف بأنه وجد مركبة الشاكي بجوار مقهى الديوانية، وقام بسرقتها، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة.