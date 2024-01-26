وفاة 3 أشخاص واحتراق سيارتين بحادث مروع آخر في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

وقع حادث سير مورع غرب الوشكة في بلدية سرت، أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وهو الحادث الثاني من نوعه اليوم الجمعة، حيث سبقه آخر تسبب في وفاة تسعة أشخاص.

ووقع الحادث على الطريق الساحلي، حيث اصطدمت سيارتين إحداهما تقل ركابا، بينهم وافدون مصريون، ما أدى إلى احتراق السيارتين تماما، ووفاة ثلاثة أشخاص تفحمت جثامينهم، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح بالغة.

- وفاة مواطنين و7 مصريين في حادث مروع بسرت

واستقبل مستشفى أبوقرين القروي الجثامين، وأسعف عددا من الجرحى، بينما نقل آخرون إلى مستشفى مصراتة المركزي العام، لتلقي العلاج.