  • Alwasat News
Atwasat

الوفد الأميركي يبحث مع الكبير مقاربة شفافة لتمويل إعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 11:54 مساء
الوفد الأميركي يبحث مع الكبير مقاربة شفافة لتمويل إعادة إعمار درنة
جانب من لقاء الوفد الأميركي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في طرابلس، الخميس 25 يناير 2024 (حساب نورلاند على إكس)
WTV_Frequency

بحث وفد أميركي، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مقاربة منسقة وشفافة لتمويل إعادة إعمار درنة ومناطق أخرى متضررة من الفيضانات بدعم تقني من المؤسسات الدولية، وذلك في لقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مسؤولون أميركيون خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف في ليبيا.

حضر اللقاء المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.

تقرير تقييم أضرار درنة
ورحب الوفد الأميركي، بحسب منشور لنورلاند عبر حسابه على موقع «إكس»، بصدور تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا الذي قام به البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأمس صدر تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأضرار الفيضانات الكارثية في ليبيا، نشرته بعثة الأمم المتحدة.

وقدّر التقييم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.

وشدد الوفد الأميركي، خلال لقائه الصديق الكبير، على «أهمية النزاهة التكنوقراطية لمصرف ليبيا المركزي واستقلاليته وغيره من المؤسسات السيادية الليبية، والحاجة إلى منظومة موحدة ومنصفة وشفافة لتخصيص الإيرادات العامة لفائدة الشعب الليبي عبر أنحاء البلاد مثل اللجنة المالية العليا التي جرى تشكيلها السنة المنقضية».

كما تناول الاجتماع أيضًا «التعاون القائم بين مصرف ليبيا المركزي والولايات المتحدة عبر برنامج ليبيا للإدارة المالية العمومية الذي تقوم به الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».

- وفد أميركي يبحث مع الحداد ملفات عسكرية
- شاهد في «وسط الخبر»: مسار واشنطن - القاهرة.. هل ينهي ظلام نفق ليبيا؟
- شاهد في «هذا المساء»: لقاءات نورلاند.. هل عادت واشنطن بأجندة جديدة؟

«اجتماع المركزي»
جاء لقاء الوفد الأميركي مع الكبير عقب اجتماع عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي لعام 2024م، وضوابط دعم المحروقات بمشتقّاتها كافة وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية وضمان تزويد محطات الكهرباء.

حضر «اجتماع المركزي» رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيرا المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف ناجي عيسى.

لقاءات الوفد الأميركي
وخلال اليومين الماضيين، أجرى الوفد الأميركي مجموعة لقاءات مع أطراف الأزمة، حين رحل إلى بنغازي للاجتماع مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم ينتقل إلى طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الفريق أول ركن محمد الحداد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق

بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق
غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة

غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة
استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية

استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية
شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة

شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة
بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن التاسع

بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن التاسع
اتحاد الكرة يسمح للأندية الليبية بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين

اتحاد الكرة يسمح للأندية الليبية بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«استيطان وتغيير هوية وحرب».. قناة «الوسط» تبث الحلقة الـ11 من «مئوية ليبيا» الجمعة
«استيطان وتغيير هوية وحرب».. قناة «الوسط» تبث الحلقة الـ11 من ...
في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة
في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة
الدبيبة وتكالة يقبلان دعوة باتيلي لحوار وطني بين الأطراف الليبية
الدبيبة وتكالة يقبلان دعوة باتيلي لحوار وطني بين الأطراف الليبية
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
شاهد في «وسط الخبر»: مسار واشنطن - القاهرة.. هل ينهي ظلام نفق ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: مسار واشنطن - القاهرة.. هل ينهي ظلام نفق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
الوفد الأميركي يبحث مع الكبير مقاربة شفافة لتمويل إعادة إعمار درنة
الوفد الأميركي يبحث مع الكبير مقاربة شفافة لتمويل إعادة ......
أعضاء بمجلس الدولة يبحثون في مصراتة تشكيل حكومة جديدة
أعضاء بمجلس الدولة يبحثون في مصراتة تشكيل حكومة جديدة...
وفد أميركي يبحث مع الحداد ملفات عسكرية
وفد أميركي يبحث مع الحداد ملفات عسكرية...
شاهد في «وسط الخبر»: مسار واشنطن - القاهرة.. هل ينهي ظلام نفق ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: مسار واشنطن - القاهرة.. هل ينهي ظلام ......
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011...
المزيد