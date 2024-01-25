الوفد الأميركي يبحث مع الكبير مقاربة شفافة لتمويل إعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وفد أميركي، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مقاربة منسقة وشفافة لتمويل إعادة إعمار درنة ومناطق أخرى متضررة من الفيضانات بدعم تقني من المؤسسات الدولية، وذلك في لقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مسؤولون أميركيون خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف في ليبيا.

حضر اللقاء المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.

تقرير تقييم أضرار درنة

ورحب الوفد الأميركي، بحسب منشور لنورلاند عبر حسابه على موقع «إكس»، بصدور تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا الذي قام به البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأمس صدر تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأضرار الفيضانات الكارثية في ليبيا، نشرته بعثة الأمم المتحدة.

وقدّر التقييم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.

وشدد الوفد الأميركي، خلال لقائه الصديق الكبير، على «أهمية النزاهة التكنوقراطية لمصرف ليبيا المركزي واستقلاليته وغيره من المؤسسات السيادية الليبية، والحاجة إلى منظومة موحدة ومنصفة وشفافة لتخصيص الإيرادات العامة لفائدة الشعب الليبي عبر أنحاء البلاد مثل اللجنة المالية العليا التي جرى تشكيلها السنة المنقضية».

كما تناول الاجتماع أيضًا «التعاون القائم بين مصرف ليبيا المركزي والولايات المتحدة عبر برنامج ليبيا للإدارة المالية العمومية الذي تقوم به الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».

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«اجتماع المركزي»

جاء لقاء الوفد الأميركي مع الكبير عقب اجتماع عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي لعام 2024م، وضوابط دعم المحروقات بمشتقّاتها كافة وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية وضمان تزويد محطات الكهرباء.

حضر «اجتماع المركزي» رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيرا المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف ناجي عيسى.