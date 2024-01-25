وفد أميركي يبحث مع الحداد ملفات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وفد أميركي مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الفريق أول ركن محمد الحداد ملفات عسكرية تتعلق بتأمين الحدود وتوحيد المؤسسات العسكرية ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مسؤولون أميركيون خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف في ليبيا.



حضر اللقاء المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.

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وقال نورلاند عبر حسابه على موقع «إكس» إن المسؤولين الأميركيين أكدوا خلال اللقاء «دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا في حين تسعى لتأمين حدودها وتحقيق تقدم في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية».