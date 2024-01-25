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وفد أميركي يبحث مع الحداد ملفات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 11:01 مساء
وفد أميركي يبحث مع الحداد ملفات عسكرية
السفير الأميركي ريتشارد نورلاند مع الفريق أول ركن محمد حداد في طرابلس، الخميس 25 يناير 2024 (حساب نورلاند على إكس)
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بحث وفد أميركي مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الفريق أول ركن محمد الحداد ملفات عسكرية تتعلق بتأمين الحدود وتوحيد المؤسسات العسكرية ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مسؤولون أميركيون خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف في ليبيا.

حضر اللقاء المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.

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وقال نورلاند عبر حسابه على موقع «إكس» إن المسؤولين الأميركيين أكدوا خلال اللقاء «دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا في حين تسعى لتأمين حدودها وتحقيق تقدم في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية».

لقاءات الوفد الأميركي
وخلال اليومين الماضيين، أجرى الوفد الأميركي مجموعة لقاءات مع أطراف الأزمة، حين رحل إلى بنغازي للاجتماع مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم ينتقل إلى طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

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