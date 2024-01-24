حكومة حماد تنظم ملتقى استثماريا لإعمار ليبيا..بدعم صيني

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت الحكومة المكلفة من مجلس النواب المشروعات المطروحة على جدول أعمال الملتقى الاستثماري لإعمار ليبيا الذي ستنظمه وترعاه «سي دي جي» الصينية تحت رئاسة وزارة الاستثمار وحكومة حماد.

واجتمع وزير الاستثمار بحكومة حماد علي السعيدي بمقر الوزارة بمدينة بنغازي مع وفد من المجموعة الصينية القابضة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

تطوير منطقة وادي مرقص ورأس الهلال

ومثّل الوفد الصيني المدير الإقليمي للمجموعة بالشرق الأوسط المهندس سيد كمال، وعدد من مسؤولي ومستشاري المجموعة في مجالات صيانة المطارات والخدمات الأرضية والأسواق الحرة والصناعات والاستثمارات الكهربائية والطاقات المتجددة.

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وتطرق الاجتماع لمشروع إعادة إحياء واستثمار وتطوير منطقة وادي مرقص ورأس الهلال ومخطط المناطق الصناعية والاستزراع السمكي وتطوير المطارات والموانئ. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة لدراسة المشروعات المقدمة إلى الشركة لبحث أولوية تنفيذها، طبقا لأهميتها وضرورتها لدعم الاقتصاد والأمن القومي الليبي.

وسبق أن نظمت حكومة حماد العام الماضي مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات قبل أشهر وخلفت آلاف الوفيات والجرحى والمفقودين.

وزير الاستثمار بحكومة حماد خلال اجتماع مع وفد من المجموعة الصينية القابضة، بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، 24 يناير 2024. (حكومة حماد)

وزير الاستثمار بحكومة حماد خلال اجتماع مع وفد من المجموعة الصينية القابضة، بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، 24 يناير 2024. (حكومة حماد)