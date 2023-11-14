الزيداني يشارك في منتدى مغاربي رفيع المستوى حول «إعادة إعمار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير التخطيط المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد يوسف الزيداني في المنتدى المصرفي المغاربي رفيع المستوى حول إعادة إعمار ليبيا الذي يستمر على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 نوفمبر الجاري.

ويناقش المنتدى الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء بفندق «راديسون بلو - المهاري» في طرابلس «تعبئة آليات التمويل ودور الاقتصاد الرقمي» لإعادة إعمار ليبيا، وفق ما نشرته وزارة التخطيط عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكد الزيداني خلال كلمته في افتتاح المنتدى أهمية مشاركة البنوك المغاربية والمصارف الليبية في مشروعات إعادة الإعمار باستخدام التكنولوجيا المتخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية، مشيدًا باتحاد المصارف المغاربية لتنظيمه للحدث الذي أكد أنه «يعزز الروابط الأخوية بين دول المغرب العربي».

مشاركة الزيداني في المنتدى المغاربي لإعادة إعمار ليبيا، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. (وزارة التخطيط)

مشاركة الزيداني في المنتدى المغاربي لإعادة إعمار ليبيا، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. (وزارة التخطيط)

مشاركة الزيداني في المنتدى المغاربي لإعادة إعمار ليبيا، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. (وزارة التخطيط)

مشاركة الزيداني في المنتدى المغاربي لإعادة إعمار ليبيا، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. (وزارة التخطيط)