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بهدف إعمار ليبيا.. الجزائر تعرض خبرتها في مجال السكن والعمران على حكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 08:56 مساء
بهدف إعمار ليبيا.. الجزائر تعرض خبرتها في مجال السكن والعمران على حكومة الوحدة
لقاء الغاوي مع وزير السكن والعمران الجزائري محمد طارق بلعريبي، الأحد 21 مايو 2023. (وزارة السكن الجزائرية)
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دعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، الجزائر إلى المشاركة في إعادة إعمار ليبيا بعد ما عاشته من أزمة دامت أكثر من عشر سنوات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير السكن والعمران الجزائري محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، أبوبكر الغاوي، الذي شارك في أشغال الملتقى الدولي حول «الوقاية من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف» بالجزائر العاصمة.

التعاون الثنائي بين ليبيا والجزائر في مجال الإسكان
وتحادث الوزيران حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات السكن والعمران والمدينة؛ حيث أكد الغاوي أن العلاقات الليبية - الجزائرية «متجذرة وعلاقات مصاهرة وأخوية» وفق ما أوضحت وزارة السكن الجزائرية.

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ولفت الوزير الليبي إلى أن «الجزائر لها الكثير من الخبرات في مجال الإسكان، ما يجعلها قادرة على لعب دور كبير في إعادة إعمار ليبيا»، داعيًا إلى إقامة تنسيق مع الجزائر من أجل تدريب كوادر ليبية في مجال السكن.

اتفاقية تعاون بين ليبيا والجزائر في مجال السكن والعمران
من جانبه، عبر الوزير بلعريبي، عن استعداد الجزائر ووضع خبرات بلاده في مجال السكن والعمران والمدينة تحت تصرف الطرف الليبي، خاصة تلك المتعلقة بمكاتب الدراسات ومراكز البحث وشركات الإنجاز.

كما أكد بلعريبي رغبة الجزائر في توقيع اتفاقية تعاون مع الطرف الليبي في مجال السكن والعمران والمدينة، مشيرًا إلى «وجود استجابة إيجابية من الطرف الليبي».

وتتجاوز تكلفة إعادة إعمار ليبيا 200 مليار دولار حسب تقارير أممية وتصريحات مسؤولين، فيما قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، في دراسة لها العام 2021 أن إحلال السلام في ليبيا سيحقق مكاسب اقتصادية محلية وعلى مستوى دول الجوار العربية بقيمة 162 مليار دولار حتى العام 2025.

الغاوي خلال لقائه مع وزير السكن والعمران الجزائري محمد طارق بلعريبي، الأحد 21 مايو 2023. (وزارة السكن الجزائرية)
الغاوي خلال لقائه مع وزير السكن والعمران الجزائري محمد طارق بلعريبي، الأحد 21 مايو 2023. (وزارة السكن الجزائرية)
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