اجتماع لبحث آليات حصر الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث اجتماع ثنائي بين وزارتي المواصلات والثروة البحرية بحكومة «الوحدة الوطنية»، اليوم الإثنين، آليات حصر الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ الليبية، وتقييم وضعها الفني.

ترأس الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري المهندس وسام الإدريسي، وذلك في إطار التعاون بين الوزارتين بشأن أوضاع الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ.

وهذا الاجتماع هو الثاني للجنة المشتركة المشكلة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 975 لسنة 2023م برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري، وقرار وزير الثروة البحرية رقم 271 لسنة 2023م برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية صابر العزابي.

- لجنة لحصر الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ

واستعرض الاجتماع التقرير والتوصيات من قبل اللجنة الفرعية، والتي تمثلت في تجميع وحصر البيانات المتعلقة بالجرافات والقوارب الراسية في الموانئ الليبية كافة، والتعاون على تبادل البيانات والتنسيق المستمر بين الوزارتين لضبط حركة السفن، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة المواصلات على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل فريق عمل بين الطرفين للوقوف على الوضع الفني الفعلي للسفن غير النشطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جانب من اجتماع ثنائي بين وزارتي المواصلات والثروة البحرية، الإثنين 22 يناير 2024 (وزارة المواصلات)