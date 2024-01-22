شاهد في «وسط الخبر»: «الأمازيغية» بين حق المواطن والدغدغة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين، ملف الأمازيغ الذين يطالبون بحقوق ثقافية واجتماعية، في ظل أزمة سياسية تحيط بالبلاد، رافقتها شعارات سياسية يعتبرها متابعون للشأن العام مادة لدغدغة مشاعر المكون الاجتماعي الليبي.

وخلال الأيام الماضية، صدرت مواقف لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، من بينها السماح لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية للمدارس التابعة لهم، بعدما أكد وقوفه مع «الحقوق الذاتية والثقافية لكل الليبيين»، داعيًا إلى ضرورة المحافظة على الوطن وخيراته واستقراره.

عاد هذا الملف إلى الواجهة مع الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة «2974» في العاصمة طرابلس، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية المؤسسات السياسية بشأن دعم حقوق الأمازيغ الثقافية والاجتماعية، وهو ما ناقشه البرنامج مع كل من المحلل السياسي سعد الدينالي، والمدافعة عن حقوق الإنسان تازيري العمراني.

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