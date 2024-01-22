انتشال قذائف غير متفجرة قرب مطار بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكن أعضاء مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، اليوم الإثنين، من إزالة وانتشال عدد من القذائف غير المتفجرة عثر عليها بجانب سياج مطار بني وليد الواقع غرب المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بقسم هيئة السلامة الوطنية ببني وليد لـ«بوابة الوسط» أن فريقا من فنيي وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحروب توجهوا إلى مواقع القذائف لإزالتها ونقلها فورا بعد ورود بلاغ من بعض المواطنين عن وجودها، مشيرا إلى أن العملية جرت بدعم من مديرية أمن بني وليد.

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وجدد مكتب هيئة السلامة ببني وليد دعوته إلى جميع المواطنين بضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة، والتواصل مع فريق الهيئة والإبلاغ عنها حتى تتم من إزالتها فورا وانتشالها وتجميعها في مكانها المخصص من أجل التخلص منها من قِبل الفرق المختصة.

وفي أوقات سابقة عثرت الفرق المختصة من وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحروب التابعين لمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد على كميات من الذخائر والألغام والقذائف غير المتفجرة من مخلفات الحروب السابقة في عدة أماكن متفرقة بالمنطقة.

فريق هيئة السلامة الوطنية خلال انتشال القذائف قرب مطار بني وليد. (الإنترنت)