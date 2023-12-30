انتشال قذائف غير متفجرة بمزرعة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بني وليد، اليوم السبت، انتشال قذائف غير متفجرة بمزرعة مواطنة، وذلك دون أن تحدد عدد هذه القذائف أو أنواعها.

وتلقت المديرية بلاغا من مواطنة تفيد بوجود قذائف غير متفجرة في مزرعتها، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وأشار البيان إلى انتقال فريق مشترك من المديرية والدفاع المدني إلى مكان البلاغ حيث جرى انتشال القذائف.

انتشال قذائف غير متفجرة بمزرعة في بني وليد، 30 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بني وليد)

انتشال قذائف غير متفجرة بمزرعة في بني وليد، 30 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بني وليد)

انتشال قذائف غير متفجرة بمزرعة في بني وليد، 30 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بني وليد)

انتشال قذائف غير متفجرة بمزرعة في بني وليد، 30 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بني وليد)