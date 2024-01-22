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تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 22 يناير 2024, 03:56 مساء
تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت
علما ليبيا وتركيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أبدى مجلس الأعمال التركي الليبي رغبته في جعل ليبيا مركزا لتجارة الترانزيت، وهو الهدف الذي أعلنه رئيس المجلس مرتضى كرانفيل الذي جرى اختياره للمرة الثالثة على التوالي لقيادة هذه الهيئة.

وجرى اختيار كرانفيل رئيسا لمجلس الأعمال التركي الليبي التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية «دييك»، وحسب بيان المجموعة التجارية «كرانفيل» التركية فقد نقل تأكيده على أهمية ليبيا بالنسبة لتركيا وللمشاريع المشتركة بين البلدين.

وأوضح المصدر، أن الأعمال المستقبلية التي يسعى كرانفيل لتحقيقها تتمثل في «تأسيس مؤسسة شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المقاولات، وتفعيل نظام المقايضة في التجارة، وخلق مجالات تعاون جديدة». كما يأمل جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت وتوريد المنتجات لدول القارة الإفريقية، والعمل على رفع تأشيرات الدخول في مجالي السياحة والصحة.

أجواء إيجابية لفائدة ليبيا وتركيا
وأشار رئيس مجلس الأعمال المشترك إلى أن تركيا تتمتع بموقع مركزي في العالم من الناحية الجيوسياسية. أما ليبيا تقع في موقع قريب من أوروبا ومن قلب أفريقيا ولذلك تعتبر ليبيا بوابة في مجالات التجارة كافة. وقال إنه على ثقة بأنّ الأجواء الإيجابية ستسود لفائدة ليبيا وتركيا.

يشار إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 3.3% خلال الأشهر العشرة من العام 2023، لتصل إلى مليارين و24 مليون دولار.

الحبوب والبقول في المرتبة الأولى لصادرات تركيا إلى ليبيا
وجاءت منتجات الحبوب والبقول والبذور الزيتية في المرتبة الأولى في الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 50.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ومحققة قيمة بلغت 296.7 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى من العام 2023.

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وتلا قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها قطاع الأثاث والورق والمنتجات الشجرية المتعلقة بالغابات في المرتبة الثانية بقيمة 249 مليون دولار، وحلت المواد الكيميائية ومنتجاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 243 مليون دولار، وشغل قطاع الملابس الجاهزة المرتبة الرابعة بقيمة 236 مليون دولار.

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