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اعتصام سائقي الشاحنات الليبية يهوي بالصادرات التونسية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 21 يناير 2024, 11:30 مساء
اعتصام سائقي الشاحنات الليبية يهوي بالصادرات التونسية
جانب من اعتصام سائقي الشاحنات. (أرشيفية: الإنترنت)
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تقلص عدد الشاحنات التي تعبر معبر الذهيبة - وازن الحدودي الرابط بين تونس وليبيا إلى نحو عشر شاحنات يوميًا على خلفية اعتصام سائقي الشاحنات الليبيين.

ويعاني معبر الذهيبة - وازن الحدودي شللًا حاليًا بسبب اعتصام سائقي الشاحنات منذ عدة أيام، ما خفَّض من الحركة التجارية بين البلدين، وفق ما أفادت مصادر إعلامية تونسية، اليوم الأحد.

وانخفض عدد الشاحنات التي تعبر المعبر الحدودي إلى حوالي 10 يوميًا، مقارنة بمتوسط 100 يوميًا ما أثار مخاوف من تأثيرات سلبية على اقتصاد البلدين.

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تأثر الصادرات التونسية
وقال رئيس غرفة التجارة التونسية - الليبية علي الذوادي إن 99% من الصادرات التونسية إلى ليبيا تجرى عبر البر، مشيرًا إلى أن إضراب سائقي الشاحنات الليبية من الممكن أن يُرفع في أقرب وقت بعد دخول «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في مفاوضات مع النقابات القطاعية وسائقي الشاحنات.

وأوضح الذوادي في تصريح إلى إذاعة الديوان التونسية، أن القرار الصادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب بمنع توريد بعض مواد البناء (الجبس والحديد والإسمنت والسيراميك والرخام) لم يؤثر على تونس بسبب ضعف عمليات التصدير إلى الشرق الليبي جراء غياب خط بحري مباشر.

ويعد معبر الذهيبة - وازن الحدودي الذي يربط تونس بليبيا طريقًا تجاريًا مهمًا لكلا البلدين وهو المنفذ الحدودي البري الرئيسي بين البلدين ويستخدمه آلاف الأشخاص والمركبات يوميًا.

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