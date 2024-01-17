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الطرابلسي يعلن التوصل لحلول بشأن اعتصام سائقي الشاحنات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 12:46 صباحا
الطرابلسي يعلن التوصل لحلول بشأن اعتصام سائقي الشاحنات
جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات، الثلاثاء 16 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
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أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، التوصل لحلول واضحة وصريحة بشأن أزمة اعتصامات سائقي الشاحنات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول اجتماعه مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل.

غرفة طوارئ لتلقي بلاغات سائقي الشاحنات
وأكد الطرابلسي أن شركة البريقة ستوفر الوقود لكافة المحطات وبتأمين من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تفعيل غرفة طوارئ للتواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات يتعرض لها سائقو الشاحنات.

وشدد الوزير على أن إرغام مستعملي الطرف العامة على دفع إتاوات مقابل السماح لهم بالمرور منافٍ للقوانين، مشيرًا إلى أن الضرائب والرسوم لا تُفرض إلا بالقانون، بحسب بيان عبر صفحة الوزارة على فيسبوك.

وأشار إلى منح صلاحيات لرجال الشرطة بشأن تنظيم حركة المرور على الطرقات، خاصة البوابات والتمركزات الأمنية المشتركة، لافتا إلى أن المخالفات المرورية تصدر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي والجمارك.

- «البريقة» تطالب بتأمين سائقي الشاحنات للحفاظ على وصول الوقود للمواطنين

إخلاء الطرق السريعة من أي مكونات أمنية وعسكرية
كما أعلن عن تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لإخلاء الطرق السريعة من أي مكونات أمنية وعسكرية، منوها بأن الاستيقافات الأمنية من اختصاص وزارة الداخلية.

وقال الطرابلسي إنه أصدر تعليمات لكافة المكونات الأمنية لضبط التجاوزات والضالعين فيها، بالإضافة إلى السعي لتوفير الوقود بكافة المحطات، وعدم التهاون مع المخالفين خاصة في عمليات تهريب الوقود.

وطالب أيضًا كافة المدن والمناطق بالوقوف مع وزارة الداخلية لتحقيق الأمن ومنع عمليات التهريب، مشيرًا إلى أن بيع الوقود على الطرقات العامة مخالف للقانون.

إجراء بشأن موازين الشاحنات على الطرقات العامة
ولفت كذلك إلى اتخاذ إجراء بشأن موازين الشاحنات المتوقفة على الطرقات العامة، وما يترب عنها من مخالفات دون مراعاة الإجراءات القانونية.

وناقش الطرابلسي مع أعضاء النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات، المشاكل التي تواجه السائقين ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل التي تواجههم فيما يتعلق بالتزويد بوقود الديزل وما يترتب عليه من صعوبات في حركة التنقل وغلو أسعار نقل البضائع.

جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات، الثلاثاء 16 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات، الثلاثاء 16 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات، الثلاثاء 16 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات، الثلاثاء 16 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات، الثلاثاء 16 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات، الثلاثاء 16 يناير 2024 (وزارة الداخلية)
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