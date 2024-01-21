الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 21 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 6.34 دينار بعد أن سجل 6.31 دينار في ختام تعاملات أمس السبت.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.83 دينار من 6.80 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 7.82 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية الذي سجل 0.21 دينار، والدينار التونسي استقر كذلك عند دينارين ليبيين.

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أما سعر كسر الذهب فقد حافظ على مستواه المسجل أمس عند 300 دينار للجرام الواحد من عيار 18.

وفي السوق الرسمية، استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي اليوم الأحد عند 4.81 دينار، وهو السعر نفسه المسجل في تعاملات الخميس الماضي.

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وأكد مصرف ليبيا المركزي اليوم أن الدولار يبلغ 4.83 دينار للبيع و4.80 دينار للشراء، بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.25 دينار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، وبلغت قيمة 100 وحدة يوان ياباني 3.25 دينار.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي، والليرة التركية 0.15 دينار.