شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا.. واقع لا يعكس حقيقة الثروات المتاحة

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على الثروات الليبية التي لا يعكسها الواقع المتأزم لأسباب سياسية وأمنية وانقسام المؤسسات الاقتصادية، ما أدى إلى فشل استغلال القدرات الطبيعية المتاحة.

وتعد ليبيا الغنية بالبترول والغاز الطبيعي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للطاقة في العالم، وهو المصدر الرئيسي للدخل القومي، في حين لا تزال الدراسات الاستكشافية لم تكتمل بشأن أحواش نفطية مهمة، فضلًا عن الثروات المعدنية غير الفلزية، ومنها الصخور الكربونية ودورها في قطاع الصناعة من حيث توفير مواد خام تدخل في العديد من الصناعات.

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وتتميز ليبيا بوفرة الخامات الفلزية التي لم تستغل حتى الآن، وأهمها خامات الحديد المتركزة بالجنوب، حيث تشير شواهد ودراسات حديثة إلى وجود الذهب والعناصر النادرة بالعوينات الشرقية ومعادن اليورانيوم بمنطقة العوينات الغربية.

تكالة: نحن دولة ما زالت بكرًا من الناحية الاقتصادية ومحتاجون لتعاون وثيق مع روسيا

وفي سياق آخر تطرق البرنامج إلى تصريحات رئيس مجلس الدولة محمد تكالة في مقابلة تلفزيونية مع قناة «VMESTE-RF» الروسية ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها لموسكو والتي تحدث خلالها عن التعاون الاقتصادي مع روسيا، قائلًا إن ليبيا «دولة ما زالت بكرا من الناحية الاقتصادية ولديها موارد اقتصادية عالية جدًا وعدد السكان قليل، والدولة الروسية لها باع وتاريخ كبير جدًا في مجال الطاقة وفي الغاز، نحن محتاجون لتعاون اقتصادي وثيق بين البلدين».

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