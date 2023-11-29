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شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في قائمة أغنى دول العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 08:05 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في قائمة أغنى دول العالم
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على نتائج تصنيفات مجلة «غلوبال فايننس» البريطانية بشأن أغنى دول العالم لسنة 2023، حيث جاءت ليبيا في المرتبة الأولى مغاربيا والـ73 عالميا من بين 193 دولة شملها التصنيف.

مغاربيًا، جاءت الجزائر في المرتبة الثانية والـ113 عالميًا، بعدها تونس في المرتبة الـ114 عالميًا، بينما صُنّفت المغرب في المركز الرابع مغاربيًا والـ125 عالميًا.

وتصدرت أيرلندا قائمة أغنى 10 دول في العالم أمام لوكسمبورغ، ثم سنغافورة وقطر ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة والإمارات العربية المتحدة وسويسرا والنرويج والولايات المتحدة، بالإضافة إلى سان مارينو في المرتبة العاشرة.

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وأشار البرنامج كذلك إلى إعلان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي تعليق الاعتصام الشامل والمفتوح في مؤسسات التعليم العالي، بعد توقيع اتفاق مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، برعاية النائب العام المستشار الصديق الصور.

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