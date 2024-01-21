أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية (الأحد 21 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، عند 4.81 دينار، وهو السعر نفسه المسجل في تعاملات الخميس الماضي.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن الدولار يبلغ 4.83 دينار للبيع و4.80 دينار للشراء، بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.25 دينار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، وبلغت قيمة 100 وحدة يوان ياباني 3.25 دينار.

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وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي، والليرة التركية 0.15 دينار.

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وفي السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات أمس السبت، مسجلا 6.33 دينار مقارنة بـ6.29 دينار في ختام تعاملات الأسبوع.

وبينما صعد اليورو إلى 6.83 دينار من 6.79 دينار، حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 7.85 دينار المسجل الخميس الماضي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية والدينار التونسي، حيث استقرا عند مستوى 0.21 دينار ودينارين على التوالي. في حين هبط سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 300 دينار من 301 دينار الخميس.