ضبط متهمتين بسرقة محل عطور في العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، ضبط متهمتين بسرقة محل عطور في العاصمة طرابلس.

وحسب الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعرض المحل للسرقة من قِبل مجهولتين بحسب البلاغ الذي تقدم به صاحب المحل لمركز شرطة الفرناج، الخميس الماضي.

المتهمتان بسرقة محل العطور شقيقتان

جرى التعرف على المتهمتين، وهما أختان شقيقتان، والقبض عليهما واسترجاع المسروقات بالتعاون بين وحدة التحري بقسم التوثيق والمعلومات مع قسم حماية الآداب العامة، التابع لمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس.

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واتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية، وجرت إحالتهما إلى المركز المختص.

عناصر من الشرطة النسائية، 21 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)