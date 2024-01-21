ضبط تاجر خمور غرب بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز البحث الجنائي ضبط تاجر خمور متلبسًا داخل استراحة بمنطقة الفعكات، غرب بنغازي.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن أعضاء التحريات تلقوا معلومات حول شخص يقوم بالإتجار بالخمور في منطقة الفعكات.

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وأضاف أن أعضاء التحريات جمعوا معلومات بأن شخصًا يتخذ استراحة في منطقة الفعكات لممارسة نشاط غير مشروع، حيث جرى إعداد كمين والقبض عليه متلبسًا وبحوزته كمية كبيرة من الخمور.

واعترف المتهم بما نسب إليه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة، بحسب البيان.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهم بالإتجار في الخمور، السبت 20 يناير 2024 (جهاز البحث الجنائي)