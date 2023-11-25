ضبط شخص يبيع حبوب هلوسة وخمورا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخص يبيع حبوب الهلوسة ومواد مُسكرة.

وحسب بيان المديرية، فقد وردت معلومات إلى وحدة القبض بقسم البحث الجنائي عن «أحد تجار السموم في منطقة سيدي حسين يمارس نشاطه الإجرامي في بيع وتوزيع الخمور (ديلفري)».

اعتراف المتهم ببيع خمور وحبوب هلوسة

وقادت تحريات وحدة القبض في منطقة سيدي حسين إلى مشاهدته مترجلاً وبحوزته كيس أسود اللون، وجرى ضبطه بعد محاولته الفرار. وعثر رجال التحريات بحوزته على 10 قنينات خمور محلية، و55 قرص حبوب هلوسة (ترامادول)، وقرص آخر «بومة» داخل الكيس.

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وبيّن الاستدلال أن المتهم يُدعى «س أ س»، من مواليد 1976، واعترف ببيع الخمور وحبوب الهلوسة وتوزيعها ومُقاومة رجال الأمن، فأُحيل إلى النيابة العامة.

حبوب هلوسة وخمور بحوزة المتهم عقب القبض عليه ـ 25 نوفمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)