المنفي يبحث مع رئيس أوغندا تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس أوغندا يوويري موسيفيني، الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

جاء ذلك في منشور لرئيس أوغندا على منصة «إكس».

وقال موسيفيني إن اللقاء ناقش الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وتقوية علاقاتنا الثنائية، مشددًا على أنه يدعمه «دعمًا كاملاً».

وأشار رئيس أوغندا إلى أنه استمع من المنفي «حرصه على استعادة السلام، والوحدة، والتنمية في ليبيا».

- المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين

- المنفي يحضر مأدبة عشاء رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في كامبالا

زيارة المنفي إلى أوغندا

والخميس الماضي، وصل رئيس المجلس الرئاسي العاصمة الأوغندية كامبالا للمشاركة في أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز وأعمال القمة الجنوبية الثالثة لمجموعة الـ77 والصين، على ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشارك المنفي في أعمال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز التي استمرت الجمعة والسبت في العاصمة الأوغندية كامبالا تحت شعار «تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك». كما يشارك المنفي في أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 والصين يومي 21 و22 يناير الجاري.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي رئيس أوغندا يوويري موسيفيني في كامبالا، السبت 20 يناير 2024 (حساب رئيس أوغندا في إكس)