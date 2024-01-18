المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، العاصمة الأوغندية كامبالا تلبية لدعوة الرئيس يوري موسيفيني للمشاركة في أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز وأعمال القمة الجنوبية الثالثة لمجموعة الـ77 والصين، على ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وستنطلق أعمال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز التي تبدأ غداً الجمعة وتستمر يومين في العاصمة الأوغندية كامبالا تحت شعار «تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك».

كما سيشارك المنفي في أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 والصين يومي 21 و22 يناير الجاري.

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وتشكل القمة التي تترأس أوغندا أعمالها إطارا مناسبا للتعاطي مع التحديات العالمية المشتركة التي تواجهها دول الجنوب والتباحث بشأن القضية الفلسطينية وتكثيف الضغوط الدولية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتدعيم التعاون بين دول الجنوب.

ما هي مجموعة الـ77؟

ومجموعة الـ77 «G77» تحالف دولي حكومي يعدّ الأكبر من نوعه داخل منظومة الأمم المتحدة، تأسس في العام 1964 بهدف الدفاع عن مصالح البلدان النامية وترقية الاقتصاد وتنسيق القضايا المشتركة التي تخص دول الجنوب.

ورغم أن أعضاء المجموعة زاد إلى 134 دولة، إلا أنها لا تزال تحافظ على تسميتها لدلالة الحدث ورمزيته، وما يعبّر عنه من قوة الحضور، وتنوعه في مؤتمر التأسيس. وتضم المجموعة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وما يمثل 80% من سكان كوكب الأرض، وما يقارب 43% من اقتصاد العالم، بحسب الموقع الرسمي للمجموعة.

استقبال المنفي لدى وصوله العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس 18 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)

استقبال المنفي لدى وصوله العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس 18 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)