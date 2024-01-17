الباعور يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز

القاهرة - بوابة الوسط

شارك المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في عاصمة أوغندا كمبالا.

ويرأس الباعور وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء الخارجية، الذي يأتي على هامش القمة التاسعة عشرة لرؤساء حكومات الحركة، التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

العدوان على غزة في أجندة قمة عدم الانحياز

وينتظر أن تبحث قمة حركة عدم الانحياز، التي تضم تمثيلًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا، العدوان الإسرائيلي الدموي المستمر على قطاع غزة والذي تجاوز 100 يوم، وأدى إلى وفاة أكثر من 24 ألف شهيد وإصابة 61 ألف شخص إضافى إلى فقدان الآلاف.

كما ستناقش القمة العلاقات بين دول الحركة وسبل تعزيزها وصولًا إلى مواقف موحدة حول القضايا المختلفة، إضافة إلى ما يشهده العالم من أزمات أخرى ومنها استمرار الحرب «الأوكرانية - الروسية» وتأثيرها على صادرات الحبوب، التي تمثل أهمية خاصة لدول أفريقيا وآسيا.

الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في عاصمة أوغندا كمبالا، 17 يناير 2023. (الخارجية)

الباعور وممثلو عدد من الدول خلال الجلسة، 17 يناير 2024. (الخارجية)