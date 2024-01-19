المنفي يحضر مأدبة عشاء رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في كامبالا

القاهرة - بوابة الوسط

حضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء اليوم الجمعة مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني تكريماً لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

وأجرى المنفي خلال حضوره مأدبة العشاء الرسمية لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الحاضرين لفعاليات القمة التي بدأت اليوم وتستمر حتى غد السبت، بحسب صور نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- المنفي يدعو إلى تبني منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

- ليبيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا بقضية الإبادة الجماعية في غزة

- المنفي أمام قمة عدم الانحياز: آن الأوان لإنهاء الحالة اللامتناهية في ليبيا والكف عن التدخلات

ودعا المنفي في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز إلى تبني موقف موحد يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرا أن من شأن هذا التوجه المساهمة في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأعلن المنفي انضمام ليبيا رسميا إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأضاف أن ليبيا ستنضم أيضا إلى القضية الثانية ضد انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المزمع عقدها في فبراير المقبل.

وسيشارك المنفي أيضا خلال تواجده في العاصمة الأوغندية كامبالا في أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 والصين يومي 21 و22 يناير الجاري.

مشاركة المنفي في مأدبة عشاء قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز، الجمعة 19 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يصافح رئيس جنوب السودان خلال حضورهما مأدبة عشاء قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز، الجمعة 19 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي يصافح وزير خارجية المغرب خلال حضورهما مأدبة عشاء قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز، الجمعة 19 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)