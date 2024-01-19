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المنفي يدعو حركة عدم الانحياز إلى دعم منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الجمعة 19 يناير 2024, 03:36 مساء
المنفي يدعو حركة عدم الانحياز إلى دعم منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
قمة عدم الانحياز بأوغندا، 19 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
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دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، حركة عدم الانحياز إلى تبني موقف موحد يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرا أن من شأن هذا التوجه المساهمة في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وقال المنفي خلال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المنعقدة في أوغندا، إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى أبشع المجازر ويعاني التهجير وسلب الأراضي والاستيطان، مشيدا في هذا السياق بجميع مواقف حركة عدم الانحياز تجاه القضية الفلسطينية.

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ودان رئيس المجلس الرئاسي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال قائلا: «القضية الفلسطينية هي قضية شعب يقبع تحت الاحتلال لعقود طوال، شعب يواجه أكبر أزمة لاجئين طال أمدها، وأكبر أزمة حماية، وأكبر أزمة عدالة في التاريخ المعاصر، شعب يتعرض لمحاولة اقتلاع أمة لها تاريخها وجذورها العريقة».

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