المنفي يدعو حركة عدم الانحياز إلى دعم منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، حركة عدم الانحياز إلى تبني موقف موحد يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرا أن من شأن هذا التوجه المساهمة في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وقال المنفي خلال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المنعقدة في أوغندا، إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى أبشع المجازر ويعاني التهجير وسلب الأراضي والاستيطان، مشيدا في هذا السياق بجميع مواقف حركة عدم الانحياز تجاه القضية الفلسطينية.

- المنفي يعلن انضمام ليبيا إلى دعوى جنوب أفريقيا بخصوص الإبادة الجماعية في غزة

- انطلاق الجلسة الافتتاحية لقمة عدم الانحياز بمشاركة المنفي

- انطلاق الجلسة الافتتاحية لقمة عدم الانحياز بمشاركة المنفي

- المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين

ودان رئيس المجلس الرئاسي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال قائلا: «القضية الفلسطينية هي قضية شعب يقبع تحت الاحتلال لعقود طوال، شعب يواجه أكبر أزمة لاجئين طال أمدها، وأكبر أزمة حماية، وأكبر أزمة عدالة في التاريخ المعاصر، شعب يتعرض لمحاولة اقتلاع أمة لها تاريخها وجذورها العريقة».