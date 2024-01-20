رصف الطريق الموازي لمسجد الصحابة في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم السبت البدء في أعمال رصف الطريق الموازي لمسجد الصحابة في بلدية تاجوراء.

وأوضحت الوزارة أن المشروع ينفذ في منطقة الجنين إلى طريق الجزيرات ببلدية تاجوراء، وتقوم عليه شركة «مثال المرسي» للمقاولات العامة تحت إشراف فرع مصلحة الطرق والجسور بطرابلس.

وفي زليتن تواصلت أعمال التنظيف والتجهيزات الأولية للبدء في استئناف أعمال فرش الطبقة الرابطة الأولى بالقاطع الأول (بوابة كعام / بوابة الدافنية).

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وتشمل الأعمال التجهيزات النهائية في أعمال الحارة الإضافية لتكون جاهزة لرش طبقة التشريب «MCO» وبالتالي إمكانية استكمال أعمال الطبقة الرابطة لها.

من رصف الطريق الموازي لمسجد الصحابة في بلدية تاجوراء (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)

من رصف الطريق الموازي لمسجد الصحابة في بلدية تاجوراء (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)